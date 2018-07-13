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Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
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Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган 

Рамблер 1 час назад
Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии нашли и освободили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ.
Как пишет «Орел-регион» со ссылкой на собственные источники, бизнесмена обнаружили в «цыганском доме» в Тульской области. Для его освобождения силовикам пришлось взять дом штурмом.
В СК рассказали, что угрозы жизни и здоровью Будагова нет. Его предполагаемых похитителей задержали.
«Орел-регион» отмечает, что бизнесмена похитили, чтобы получить за него выкуп в 20 миллионов рублей. По словам собеседника издания, похитители обращались с Будаговым хорошо — кормили, поили и не били.
Предпринимателя, которого в СМИ прозвали орловским "хлебным королем", похитили 10 июля, когда он ехал в машине с водителем. Преступники остановили машину и пересадили Будагова в свой автомобиль, угрожая оружием.
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