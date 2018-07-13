Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган

Сотрудники МВД ФСБ и Росгвардии нашли и освободили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова . Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ.

Как пишет «Орел-регион» со ссылкой на собственные источники, бизнесмена обнаружили в «цыганском доме» в Тульской области . Для его освобождения силовикам пришлось взять дом штурмом.

В СК рассказали, что угрозы жизни и здоровью Будагова нет. Его предполагаемых похитителей задержали.

«Орел-регион» отмечает, что бизнесмена похитили, чтобы получить за него выкуп в 20 миллионов рублей. По словам собеседника издания, похитители обращались с Будаговым хорошо — кормили, поили и не били.

Предпринимателя, которого в СМИ прозвали орловским "хлебным королем", похитили 10 июля, когда он ехал в машине с водителем. Преступники остановили машину и пересадили Будагова в свой автомобиль, угрожая оружием.