Сбежавшая из палаты кровавая пиявка ужаснула Сеть

В сети ужаснулись виду сбежавшей из больничной палаты кровавой пиявки

Пользователь имиджборда Reddit под ником PanicAtTheMetro опубликовал фото с сотрудницей больницы, позирующей на фоне кровавой дорожки на полу, которую оставила сбежавшая пиявка.

На изображении видно, как червь прополз под дверью палаты и двинулся дальше по коридору. Судя по следу, пиявка сбежала сразу после процедуры. Медсестра, позирующая на фоне беглеца, подняла большой палец вверх и улыбнулась.

Однако некоторые зрители остались в ужасе после увиденной фотографии. Многие из них даже не подозревали, что пиявки до сих пор применяются в медицине.

«Я не знал, что врачи их используют и сегодня. Я одновременно заинтригован и чувствую отвращение», — написал один из посетителей имиджборда.

Другой юзер назвал происходящее «кровавым адом».

Нашлись и те, кого побег медицинского червя повеселил. «Доктор Пиявка отправляется к следующему пациенту», — пошутил один из комментаторов.

Некоторые пользователи задались вопросом о дальнейшей судьбе пиявки. Им стало интересно, отпустят ли ее на волю или заставят продолжать работать в больнице.