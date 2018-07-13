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Сбежавшая из палаты кровавая пиявка ужаснула Сеть
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В сети ужаснулись виду сбежавшей из больничной палаты кровавой пиявки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Фото: reddit.com
Пользователь имиджборда Reddit под ником PanicAtTheMetro опубликовал фото с сотрудницей больницы, позирующей на фоне кровавой дорожки на полу, которую оставила сбежавшая пиявка.
На изображении видно, как червь прополз под дверью палаты и двинулся дальше по коридору. Судя по следу, пиявка сбежала сразу после процедуры. Медсестра, позирующая на фоне беглеца, подняла большой палец вверх и улыбнулась.
Однако некоторые зрители остались в ужасе после увиденной фотографии. Многие из них даже не подозревали, что пиявки до сих пор применяются в медицине.
«Я не знал, что врачи их используют и сегодня. Я одновременно заинтригован и чувствую отвращение», — написал один из посетителей имиджборда.
Другой юзер назвал происходящее «кровавым адом».
Нашлись и те, кого побег медицинского червя повеселил. «Доктор Пиявка отправляется к следующему пациенту», — пошутил один из комментаторов.
Некоторые пользователи задались вопросом о дальнейшей судьбе пиявки. Им стало интересно, отпустят ли ее на волю или заставят продолжать работать в больнице.
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