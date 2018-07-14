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McDonald's прекратил продажи салатов
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McDonald's прекратил продажи салатов в 3 тыс. ресторанов в США из-за массового отравления 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекратила продажу салатов в примерно 3 тыс. своих заведений в 14 штатах США после случаев массового отравления. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.
Ранее власти штатов Иллинойс и Айова объявили, что расследуют случаи заражения местных жителей циклоспорозом. Часть из них, предположительно, имела место после посещения ресторанов McDonald's. 90 человек заболели с середины мая в Иллинойсе, 15 — в Айове с конца июня. Предварительное расследование выявило связь недуга с употреблением в пищу салатов из McDonald's.
Как отмечает WSJ, McDonald's заявила, что "в целях предосторожности" решила изъять салаты из меню примерно 3 тыс. ресторанов в 14 штатах США. Речь идет о заведениях, сотрудничающих с той же фирмой-поставщиком, которая доставляла салаты в рестораны сети в Айове и Иллинойсе. Ее названия в McDonald's не уточняют.
Временный запрет на продажу салатов затронул часть ресторанов сети, расположенных в указанных двух штатах, а также в Висконсине, Кентукки, Миннесоте, Мичигане, Монтане, Небраске, Огайо и др. McDonald's сообщила, что сотрудничает с властями, расследующими случаи отравления, и намерена в ближайшее время сменить поставщика салатов.
В последние годы в США имели место случаи заражения циклоспорозом, в частности, после употребления в пищу некоторых видов овощей и малины. Как отмечается в заявлении здравоохранительного управления Иллинойса, циклоспороз "не передается напрямую от человека человеку". Его симптомы, как правило, проявляются через неделю после заражения. В их число могут входить диарея, слабость, отсутствие аппетита, температура и тошнота.
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