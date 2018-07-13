Более 100 человек отравились в американском McDonald's

Более 100 человек отравились в McDonald's в США

В американских штатах Иллинойс и Айова началось расследование случаев заражения местных жителей циклоспорозом. Предположительно, люди отравились в ресторанах быстрого питания McDonald's, сообщает ТАСС

Согласно данным властей, 90 человек заболели в Иллинойсе с середины мая, 15 — в соседней Айове с конца июня. В результате предварительного расследования выявлена связь с употреблением в пищу салатов, приготовленных для ресторанов McDonald's. Представители McDonald's сотрудничают с медиками.

В последние годы в США имели место случаи заражения циклоспорозом, в частности, после употребления в пищу некоторых видов овощей, а также малины.

Возбудителем циклоспороза являются простейшие паразиты. Симптомы, как правило, проявляются через неделю после заражения. В их число могут входить диарея, слабость, отсутствие аппетита, температура, тошнота.