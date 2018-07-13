В Каирском аэропорту уточнили сообщения о взрыве

Взрыв в районе Каирского международного аэропорта произошел в удаленном резервуаре, он никак не повлиял на прием и отправку самолетов, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

"Сейчас происходит пожар в резервуаре, который расположен далеко от маршрутов взлета и посадки самолетов всех авиалиний, поэтому он никак не повлиял на прием и отправку самолетов", — сказал собеседник агентства.

Официальный египетский источник в органах безопасности также подтвердил РИА Новости, что "авиасообщение в каирском аэропорту происходит в нормальном режим, и самолеты отправляются и приземляются в соответствии с графиком".