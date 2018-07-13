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В Каирском аэропорту уточнили сообщения о взрыве
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В Каирском аэропорту уточнили сообщения о взрыве 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Abdelrhman 1990
Взрыв в районе Каирского международного аэропорта произошел в удаленном резервуаре, он никак не повлиял на прием и отправку самолетов, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
"Сейчас происходит пожар в резервуаре, который расположен далеко от маршрутов взлета и посадки самолетов всех авиалиний, поэтому он никак не повлиял на прием и отправку самолетов", — сказал собеседник агентства.
Официальный египетский источник в органах безопасности также подтвердил РИА Новости, что "авиасообщение в каирском аэропорту происходит в нормальном режим, и самолеты отправляются и приземляются в соответствии с графиком".
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