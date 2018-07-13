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Женщина устроила погром в подмосковном магазине
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Разгневанная мать разнесла магазин из-за одного яблока в подмосковном Жуковском 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Женщина взяла яблоко с прилавка и, не оплатив его, отдала сыну. Это не понравилось продавцу.
В Подмосковном Жуковском покупательница разгромила магазин за то, что продавец не позволила взять с прилавка яблоко. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, установленные в продуктовом отделе. Позже видео было размещено в Сети.
Женщина попыталась взять яблоко и отдать его своему ребенку, однако продавец призвала покупательницу сначала взвесить фрукт и оплатить его. Разъяренная мать начала швырять в сотрудницу магазина все, что попадалось под руку, а затем запрыгнула на прилавок. В итоге, женщина разгромила почти весь магазин.
Как сообщает издание «Подмосковье сегодня», на помощь продавцу пришли прохожие. Когда они пытались успокоить женщину, та укусила одного из мужчин за руку.
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Комментарии4  Ещё 3 источника 
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