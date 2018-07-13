Женщина устроила погром в подмосковном магазине

Разгневанная мать разнесла магазин из-за одного яблока в подмосковном Жуковском

Женщина взяла яблоко с прилавка и, не оплатив его, отдала сыну. Это не понравилось продавцу.

В Подмосковном Жуковском покупательница разгромила магазин за то, что продавец не позволила взять с прилавка яблоко. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, установленные в продуктовом отделе. Позже видео было размещено в Сети.

Женщина попыталась взять яблоко и отдать его своему ребенку, однако продавец призвала покупательницу сначала взвесить фрукт и оплатить его. Разъяренная мать начала швырять в сотрудницу магазина все, что попадалось под руку, а затем запрыгнула на прилавок. В итоге, женщина разгромила почти весь магазин.

Как сообщает издание «Подмосковье сегодня», на помощь продавцу пришли прохожие. Когда они пытались успокоить женщину, та укусила одного из мужчин за руку.