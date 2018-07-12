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Superjet-100 сел без стойки шасси
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Superjet-100 сел без стойки шасси 

Рамблер 5 часов назад
Самолет Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку на подмосковном аэродроме «Раменское», передает «Интерфакс».
«Летчики-испытатели осуществляли облет самолета после проведенного ряда работ. Перед посадкой доложили о невыходе правой стойки шасси, было принято решение садиться в аварийном режиме», — рассказал источник агентства.
Он подчеркнул, что самолет относится к так называемой экспериментальной авиации и не принадлежит ни одной авиакомпании.
Во избежание возгорания самолета взлетно-посадочную полосу предварительно обработали пеной. Летчики удачно осуществили посадку без правой стойки шасси, никто не пострадал. Пассажиров на борту воздушного судна не было.
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