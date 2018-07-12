Superjet-100 сел без стойки шасси

Самолет Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку на подмосковном аэродроме « Раменское », передает «Интерфакс»

«Летчики-испытатели осуществляли облет самолета после проведенного ряда работ. Перед посадкой доложили о невыходе правой стойки шасси, было принято решение садиться в аварийном режиме», — рассказал источник агентства.

Он подчеркнул, что самолет относится к так называемой экспериментальной авиации и не принадлежит ни одной авиакомпании.

Во избежание возгорания самолета взлетно-посадочную полосу предварительно обработали пеной. Летчики удачно осуществили посадку без правой стойки шасси, никто не пострадал. Пассажиров на борту воздушного судна не было.