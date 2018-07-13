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Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера
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Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера 

Рамблер 2 часа назад
В лесу рядом с Чернобыльской АЭС два украинца изнасиловали 24-летнюю иностранную туристку. Об этом сообщается на сайте управления Нацполиции по Киевской области.
По данным правоохранителей, мужчины согласились подвезти туристку к границе на машине и провести ей экскурсию по зоне отчуждения. Они почти час водили девушку по лесу, а затем привязали ремнем к дереву и изнасиловали.
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После этого преступники забрали у туристки мобильный телефон, фотоаппарат и сбежали.
Как пишет издание Fakty.ua со ссылкой на неназванный источник, туристка отказалась известным блогером из страны бывшего СССР.
Полиция уже задержала одного из подозреваемых, 24-летнего безработного киевлянина. Он признался в совершенном преступлении. Сейчас полицейские ищут его сообщника. По информации Fakty.ua, задержанный заявил, что они с приятелем сначала не хотели насиловать и грабить туристку: такая мысль возникла у них спонтанно, и они «воспользовались моментом».
Комментарии  Ещё 2 источника 
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