Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера

В лесу рядом с Чернобыльской АЭС два украинца изнасиловали 24-летнюю иностранную туристку. Об этом сообщается на сайте управления Нацполиции по Киевской области.

По данным правоохранителей, мужчины согласились подвезти туристку к границе на машине и провести ей экскурсию по зоне отчуждения. Они почти час водили девушку по лесу, а затем привязали ремнем к дереву и изнасиловали.

После этого преступники забрали у туристки мобильный телефон, фотоаппарат и сбежали.

Как пишет издание Fakty.ua со ссылкой на неназванный источник, туристка отказалась известным блогером из страны бывшего СССР.

Полиция уже задержала одного из подозреваемых, 24-летнего безработного киевлянина. Он признался в совершенном преступлении. Сейчас полицейские ищут его сообщника. По информации Fakty.ua, задержанный заявил, что они с приятелем сначала не хотели насиловать и грабить туристку: такая мысль возникла у них спонтанно, и они «воспользовались моментом».