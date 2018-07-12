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В Ливане задержали россиянку
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В Ливане задержали девушку из Екатеринбурга, омбудсмен выясняет причины 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверяет информацию о задержании жительницы Екатеринбурга в Ливане, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь омбудсмена Виктор Вахрушев.
"Первым делом мы связались с представительством МИД России в Екатеринбурге, потому что у них прямые контакты. Татьяна Георгиевна (Мерзлякова — ред.) направила официальный запрос. Есть определенный уже порядок действий в таких ситуациях. Не первый раз уже случаются такие проблемы с нашими гражданами. Началась проверка, что на самом деле случилось. Выясняем, чем можно помочь", — сказал Вахрушев.
По его словам, в адрес омбудсмена поступило обращение от матери 23-девушки, которая пишет, что ее дочь задержана в аэропорту Ливана 9 июля. Причина задержания неизвестна, дочь не выходит на связь. По информации матери, дочь отдыхала в Ливане с молодым человеком. Ничего противозаконного девушка не совершала, уверяет мать.
"Дали дочери один раз позвонить матери. Мать, узнав о том, что случилось, стала звонить в посольство и консульство России в Ливане… Дочь подписала какой-то документ (на арабском — ред.). Связи нет. В каком она состоянии, мать не знает. Она боится, что дочь находится в полиции без помощи", — отметил Вахрушев.
Он добавил, что мать девушки госпитализировали на "скорой" в кардиологию.
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