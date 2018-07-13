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За задержанных в Ливане россиянок потребовали выкуп
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За задержанных в Ливане россиянок потребовали выкуп 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Полиция Ливана задержала двух гражданок России. Как пишет «Московский комсомолец», после этого родителям девушек поступили звонки с требованием выкупа.
Одна из задержанных — 23-летняя жительница Екатеринбурга — в конце июня прилетела в Ливан в гости к своему молодому человеку. Ее задержали на таможне, когда она собиралась лететь обратно, и разрешили сделать один звонок домой. По словам матери девушки, позже с ней связались «некие арабы» и потребовали выкуп в 400 тысяч долларов за освобождение дочери.
Также женщина узнала об аналогичном случае «похищения» гражданки Украины. Родственникам украинки тоже звонили и требовали выкуп. Ее освободили после перевода денег.
Кроме того, с матерью девушки связался москвич, рассказавший, что его жену задержали в аэропорту Бейрута при схожих обстоятельствах.
Дочь позже снова связалась с матерью и успела рассказать, что ее и еще 25 девушек держат в камере, рассчитанной на десять человек. За что именно ее задержали, она не понимает.
По данным РИА Новости, омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверяет информацию о похищении девушки. Пресс-секретарь омбудсмена Виктор Вахрушев рассказал, что мать девушки на фоне случившегося попала в больницу.
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