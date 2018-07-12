Курящая мать спалила коляску с грудным ребенком

Следствие выясняет обстоятельства получения ожогов двухмесячным мальчиком в Тамбове, который попал в реанимацию после того, как от сигареты его матери загорелась коляска, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
"Ребенок поступил в реанимацию детской больницы с 12% ожогов тела накануне вечером. По предварительным данным, ожоги ребенок получил в результате возгорания коляски, произошедшего из-за попадания в нее пепла с сигареты 19-летней матери", — говорится в сообщении.
Как отмечается в Twitter СК РФ, состояние ребенка стабильно тяжелое.
По данным следствия, девушка курила на балконе и подошла к коляске ребенка с непотушенной сигаретой. По данному факту региональное управление СК РФ начало доследственную проверку. Опрашиваются родители малыша, родственники и соседи, выясняются условия проживания младенца в семье, устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.
Грудной ребенок обгорел из-за курящей матери.
2-месячный малыш поступил в больницу Тамбова с ожогами 12% тела. Следователи установили, что ребенок пострадал при возгорании коляски, на которую попал пепел с сигареты его 19-летней матери.
Состояние ребенка стабильно тяжелое pic.twitter.com/u93LkWBrLS— Следственный комитет (@sledcom_rf) 12 июля 2018 г.