Курящая мать спалила коляску с грудным ребенком

В Тамбове коляска с младенцем загорелась от сигареты его матери

Следствие выясняет обстоятельства получения ожогов двухмесячным мальчиком в Тамбове , который попал в реанимацию после того, как от сигареты его матери загорелась коляска, сообщает в четверг региональное управление СК РФ

"Ребенок поступил в реанимацию детской больницы с 12% ожогов тела накануне вечером. По предварительным данным, ожоги ребенок получил в результате возгорания коляски, произошедшего из-за попадания в нее пепла с сигареты 19-летней матери", — говорится в сообщении.

Как отмечается в Twitter СК РФ, состояние ребенка стабильно тяжелое.

По данным следствия, девушка курила на балконе и подошла к коляске ребенка с непотушенной сигаретой. По данному факту региональное управление СК РФ начало доследственную проверку. Опрашиваются родители малыша, родственники и соседи, выясняются условия проживания младенца в семье, устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.