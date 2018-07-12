Пенсионерка убила соседку по палате, изгоняя бесов

Пенсионерка захотела изгнать бесов и убила соседку по палате

Волгограде 80-летнюю женщину задержали по обвинению в убийстве соседки по больничной палате. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Задержанная проходила лечение в терапевтическом отделении городской клиники. В одной палате с ней находились еще три пенсионерки. По версии следствия, ранним утром 12 июля женщина взяла нож и нанесла несколько смертельных ударов в грудь 79-летней соседке по палате, а затем ударила ножом в шею 83-летнюю пациентку.

По словам информированного источника «Интерфакса», задержанная таким способом хотела изгнать бесов из соседок по палате.

По данным СК, в момент нападения погибшая и пострадавшая женщины спали. Нож у нападавшей отобрали сотрудники больницы, которые прибежали на крики выжившей пенсионерки. После этого медики вызвали полицию.

Против задержанной возбудили дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц.