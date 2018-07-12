Ещё
Пенсионерка убила соседку по палате, изгоняя бесов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионерка захотела изгнать бесов и убила соседку по палате 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
В Волгограде 80-летнюю женщину задержали по обвинению в убийстве соседки по больничной палате. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
Задержанная проходила лечение в терапевтическом отделении городской клиники. В одной палате с ней находились еще три пенсионерки. По версии следствия, ранним утром 12 июля женщина взяла нож и нанесла несколько смертельных ударов в грудь 79-летней соседке по палате, а затем ударила ножом в шею 83-летнюю пациентку.
По словам информированного источника «Интерфакса», задержанная таким способом хотела изгнать бесов из соседок по палате.
По данным СК, в момент нападения погибшая и пострадавшая женщины спали. Нож у нападавшей отобрали сотрудники больницы, которые прибежали на крики выжившей пенсионерки. После этого медики вызвали полицию.
Против задержанной возбудили дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц.
Комментарии25  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии139
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом166
Путин нашел для Мутко новую работу46
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения23
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
12:24
Радикалы захватили границу с Таджикистаном
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение