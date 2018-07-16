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Жителям Забайкалья рекомендовали кипятить воду
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Жителям пострадавшего от паводков Забайкалья рекомендовали пить только кипяченую воду 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Забайкалья, где паводки подтопили десятки населенных пунктов, включая Читу, Шилку и Нерчинск, советуют жителям региона пить только кипяченую или бутилированную воду, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора края.
"Учитывая высокие риски загрязнения водоемов, подтопления индивидуальных скважин, колодцев, специалисты Роспотребнадзора по Забайкальскому краю настоятельно рекомендуют жителям региона использовать для питья кипяченую или бутилированную воду.
Нельзя использовать подмоченные паводковыми водами продукты, при употреблении овощей и фруктов в сыром виде их нужно тщательно промывать водой (бутилированной или кипяченой), обдавать кипятком", — говорится в сообщении.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в крае организован усиленный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на подтопленных территориях и в населенных пунктах, находящихся под угрозой подтопления. Ведомство предписало ввести режимы обеззараживания на водозаборах Читы, городов Сретенск и Шилка, поселка Кокуй.
В Забайкальском крае около месяца почти ежедневно идут дожди, в зону подтопления попали 29 населенных пунктов. Вода подтопила свыше 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач. В регионе были повреждены и разрушены 27 автомобильных и один железнодорожный мост, размыты дороги. На всей территории края введен режим чрезвычайной ситуации.
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