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Аргентина отменила награду за пропавшую подлодку
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Аргентина отменила вознаграждение за информацию о пропавшей подлодке 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: © AP Photo / Argentina Navy
Правительство Аргентины в среду отменило выплату вознаграждения, объявленного зимой за информацию о местонахождении пропавшей подводной лодки ВМС "Сан-Хуан".
"Объявленная мера не смогла обеспечить достижения поставленной цели", — говорится в указе, опубликованном в официальном аргентинском издании Boletin Oficial.
В феврале правительство страны объявило о выплате 98 миллионов песо (около 3,5 миллиона долларов по текущему курсу) за информацию, которая поможет обнаружить пропавшую в ноябре прошлого года подводную лодку. Эти деньги должен был получить тот, кто предоставит информацию и полезные сведения, которые приведут к установлению точного местонахождения пропавшей субмарины.
"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.
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