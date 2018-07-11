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Из бутика за 30 секунд вынесли гаджеты на 27 тысяч
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Из бутика за 30 секунд вынесли гаджеты на 27 тысяч 

Рамблер 11 июля 2018
Воришки сумели ограбить магазин техники Apple в Калифорнии буквально за несколько секунд. Происшествие запечатлела камера, установленная в бутике. На кадрах видно, что в магазине покупатели рассматривают товары, но в какой-то момент в салон забегают четверо грабителей. Лица хулиганов были скрыты капюшонами толстовок. Мужчина начали быстро хватать со столов демонстрационные образцы. Воры проявили завидные ловкость и скорость и буквально ошарашили присутствующих. Действовали они очень продуманно: двое закрывали MacBook и вырывали шнуры, котоыре были закреплены на столах, ещё двое отрывали привязанный айфоны. Покупатели настолько растерялись, что даже не пытались помешать грабежу. В итоге за полминуты разбойники вынесли из магазина гаджеты на 27 000 долларов и скрылись. Попробовал помешать им лишь один человек, но он упал на улице.
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