Из бутика за 30 секунд вынесли гаджеты на 27 тысяч 

Воришки сумели ограбить магазин техники Apple в Калифорнии буквально за несколько секунд. Происшествие запечатлела камера, установленная в бутике. На кадрах видно, что в магазине покупатели рассматривают товары, но в какой-то момент в салон забегают четверо грабителей. Лица хулиганов были скрыты капюшонами толстовок. Мужчина начали быстро хватать со столов демонстрационные образцы. Воры проявили завидные ловкость и скорость и буквально ошарашили присутствующих. Действовали они очень продуманно: двое закрывали MacBook и вырывали шнуры, котоыре были закреплены на столах, ещё двое отрывали привязанный айфоны. Покупатели настолько растерялись, что даже не пытались помешать грабежу. В итоге за полминуты разбойники вынесли из магазина гаджеты на 27 000 долларов и скрылись. Попробовал помешать им лишь один человек, но он упал на улице.