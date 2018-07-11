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Охотник еле убежал от медведицы
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Охотник еле убежал от медведицы 

Рамблер 11 июля 2018
Закари Браун, опытный охотник, отправился в лес в провинции Альберта (Канада). Там мужчине повстречалась очаровательная медвежья семья, которую он решил запечатлеть на видео. Закари находился за деревьями и снимал взрослых медведей и медвежат. Он настолько увлёкся процессом, что не обратил внимание на осторожную мамашу. Вероятно, медведица почуяла присутствие человека и понемногу начала двигаться в его сторону. И, похоже, она сочла ситуацию небезопасной для своей семьи. Подойдя близко к толстому стволу, она сначала ненадолго остановилась там, а потом резко бросилась к горе-оператору. Только тут Браун понял, в какую переделку он попал, и бросился бежать. Как Браун позже рассказал, он слишком сосредоточился на животных, и лишь умение быстро бегать по лесу спасло ему жизнь.
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