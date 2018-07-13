Избитый депутат напал на журналиста

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев, которого избили на прошлой неделе, после допроса напал на журналиста, сообщают в соцсетях.
«На выходе с допроса он толкнул нашего оператора и ударил по камере», — сообщает Mash во «ВКонтакте».
Судя по видео, опубликованному в паблике, депутат действительно нанес удар по аппаратуре, с которой велась съемка.
Ранее сообщалось, что депутата Государственной думы от партии ЛДПР Сергея Жигарева госпитализировали в Москве после нападения. В Сети появилось видео жестокого избиения Жигарева.
Также стали известны подробности избиения депутата. Отмечалось, что избивший депутата мужчина вступился за женщину, бывшую гражданскую жену парламентария Ольгу.