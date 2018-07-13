Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»

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СК опубликовал видео освобождения похищенного владельца «Орловской Нивы» 

РИА Новости 1 час назад
Следственный комитет опубликовал видео освобождения похищенного владельца агрохолдинга "Орловская Нива" Сергея Будагова.
Пострадавший чувствует себя нормально. Во время штурма дома он спал, его разбудили силовики.
Несколько дней назад в Заводском районе Орла автомобиль, в котором бизнесмен ехал с водителем, остановили неизвестные. Похитители связали шоферы и оставили в салоне машины, а Будагова увезли.
За освобождение предпринимателя похитители требовали 20 миллионов рублей. По факту похищения было возбуждено уголовное дело.
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