Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»

СК опубликовал видео освобождения похищенного владельца «Орловской Нивы»

Пострадавший чувствует себя нормально. Во время штурма дома он спал, его разбудили силовики.

Несколько дней назад в Заводском районе Орла автомобиль, в котором бизнесмен ехал с водителем, остановили неизвестные. Похитители связали шоферы и оставили в салоне машины, а Будагова увезли.

За освобождение предпринимателя похитители требовали 20 миллионов рублей. По факту похищения было возбуждено уголовное дело.