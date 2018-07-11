Мать прыгнула в реку и отбила сына у крокодила

В индонезийском округе Восточный Танджунг-Джабунг женщина спасла сына, которого утащил крокодил. Об этом сообщает издание Coconuts.

Рептилия напала на 11-летнего Яди Путру (Yadi Putra), когда мальчик пришел к реке за водой. Крокодил схватил ребенка за ногу и потащил в воду. Его мать, 37-летняя Расми (Rasmi), которая оставалась в деревне, услышала крики и бросилась на помощь.

К тому времени, когда она прибежала, мальчик оказался в 15 метрах от берега. Женщина прыгнула в воду и поплыла к нему.

«Когда я подплыла, крокодил отпустил его и скрылся, — утверждает она. — Меня не волновало, нет ли там других крокодилов, которые могут напасть на меня. Я сосредоточилась на спасении ребенка».

Мальчика доставили в больницу с множеством травм. Особенно пострадала левая нога, за которую его тащил хищник.

Государственное природоохранное агентство провинции Джамби направило на место происшествия команду специалистов. Они планируют поймать крокодила, который напал на ребенка, и перевезти его в другое место.

В мае сообщалось, что житель филиппинского города Балабак, провинция Палаван, спас 15-летнего сына, на которого напал гребнистый крокодил длиной 4,5 метра.