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Мать прыгнула в реку и отбила сына у крокодила
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Мать прыгнула в реку и отбила сына у крокодила 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Reuters
В индонезийском округе Восточный Танджунг-Джабунг женщина спасла сына, которого утащил крокодил. Об этом сообщает издание Coconuts.
Рептилия напала на 11-летнего Яди Путру (Yadi Putra), когда мальчик пришел к реке за водой. Крокодил схватил ребенка за ногу и потащил в воду. Его мать, 37-летняя Расми (Rasmi), которая оставалась в деревне, услышала крики и бросилась на помощь.
К тому времени, когда она прибежала, мальчик оказался в 15 метрах от берега. Женщина прыгнула в воду и поплыла к нему.
«Когда я подплыла, крокодил отпустил его и скрылся, — утверждает она. — Меня не волновало, нет ли там других крокодилов, которые могут напасть на меня. Я сосредоточилась на спасении ребенка».
Мальчика доставили в больницу с множеством травм. Особенно пострадала левая нога, за которую его тащил хищник.
Государственное природоохранное агентство провинции Джамби направило на место происшествия команду специалистов. Они планируют поймать крокодила, который напал на ребенка, и перевезти его в другое место.
В мае сообщалось, что житель филиппинского города Балабак, провинция Палаван, спас 15-летнего сына, на которого напал гребнистый крокодил длиной 4,5 метра.
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