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Маск обиделся на спасателей в Таиланде
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Маск обиделся на тайских спасателей 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал в своем твиттере, что глава операции по спасению детей в Таиланде Наронгсак Осатанакорн на самом деле «не эксперт в этой области».
Маск заявил, что Осатанакорн — «бывший губернатор тайской провинции, неточно описанный как „глава спасательной операции“.
»Им [главой спасателей — прим.ред] был бы Дик Стэнтон, который также руководил командой дайверов», — написал Маск.
Изобретатель опубликовал переписку со Стэнтоном, в которой дайвер похвалил подлодку и попросил «продолжить работу над проектом, который мог бы принести плоды».
Ранее Осатанакорн заявил, что мини-субмарина Маска «не была бы практичной для спасения детей из пещеры», сообщала The Guardian.
«Несмотря на то, что их оборудование технологически сложное, оно не соответствует нашей миссии по спуску в пещеру», — пояснил он.
Тренер и 12 игроков юниорской футбольной команды (от 11 до 16 лет) провели более десяти дней в затопленных пещерах Тхам Луанг на севере Таиланда. Их нашли британские дайверы, после чего началась спасательная операция. Эвакуация началась 8 июля. Подростков научили пользоваться аквалангами и они преодолели затопленные участки пещеры с помощью водолазов. Десятого июля из пещеры спасли последних детей и тренера.
Маск предлагал эвакуировать подростков с помощью микроподлодки, сделанной из трубы для подачи жидкого кислорода ракеты Falcon. По словам изобретателя, получившаяся капсула может вместить одного ребенка. Она легкая, благодаря чему ее могли бы перемещать два водолаза.
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