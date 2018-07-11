Маск обиделся на спасателей в Таиланде

Маск обиделся на тайских спасателей

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал в своем твиттере, что глава операции по спасению детей в Таиланде Наронгсак Осатанакорн на самом деле «не эксперт в этой области».

Маск заявил, что Осатанакорн — «бывший губернатор тайской провинции, неточно описанный как „глава спасательной операции“.

»Им [главой спасателей — прим.ред] был бы Дик Стэнтон, который также руководил командой дайверов», — написал Маск.

Изобретатель опубликовал переписку со Стэнтоном, в которой дайвер похвалил подлодку и попросил «продолжить работу над проектом, который мог бы принести плоды».

The former Thai provincial governor (described inaccurately as «rescue chief») is not the subject matter expert. That would be Dick Stanton, who co-led the dive rescue team. This is our direct correspondence: pic.twitter.com/dmC9l3jiZR— Elon Musk (@elonmusk) 10 июля 2018 г.

Ранее Осатанакорн заявил, что мини-субмарина Маска «не была бы практичной для спасения детей из пещеры», сообщала The Guardian

«Несмотря на то, что их оборудование технологически сложное, оно не соответствует нашей миссии по спуску в пещеру», — пояснил он.

Тренер и 12 игроков юниорской футбольной команды (от 11 до 16 лет) провели более десяти дней в затопленных пещерах Тхам Луанг на севере Таиланда. Их нашли британские дайверы, после чего началась спасательная операция. Эвакуация началась 8 июля. Подростков научили пользоваться аквалангами и они преодолели затопленные участки пещеры с помощью водолазов. Десятого июля из пещеры спасли последних детей и тренера.

Маск предлагал эвакуировать подростков с помощью микроподлодки, сделанной из трубы для подачи жидкого кислорода ракеты Falcon. По словам изобретателя, получившаяся капсула может вместить одного ребенка. Она легкая, благодаря чему ее могли бы перемещать два водолаза.