Раскрыты скандальные тайны внука Брежнева

Внук генсека ЦК КПСС Андрей Брежнев при жизни был весьма замкнутым человеком, поэтому темные пятна его биографии вскрылись лишь после смерти. Выяснилось, что он тяжело переживал смерть родителей и стыдился неудачного брака.
Проклятие клана Брежневых теперь уже не выглядит выдумкой злопыхателей. Внук легендарного генсека последнее время проживал в Крыму и практически не общался с журналистами, однако теперь о политике известно множество любопытных фактов.
Андрей тяжело переживал смерть родителей, из-за чего начал вести закрытый образ жизни "В 2012 году умерла его мама, и это стало для него настоящим ударом. Когда заболел отец, он сразу же приехал в Москву и начал за ним ухаживать. Однако Юрий Леонидович пережил жену всего на год. А недавно не стало Виктории Милаевой, двоюродной сестры Андрея, с которой он давно конфликтовал", — рассказали знакомые внука Брежнева.
Причиной непростых отношений с сестрой стали ее нелицеприятные слова в адрес знаменитого дедушки. Андрей Брежнев не мог смириться с подобным предательством и долгое время не давал разрешения на захоронение Виктории в семейном склепе, передает StarHit.
Андрей Юрьевич, в свою очередь, не любил выносить сор из избы и комментировать конфликты с близкими. По информации знакомых Брежнева, внуку генсека было трудно смириться еще и с собственным неудачным браком.
Также сообщается, что Андрей не самым лучшим образом относился к нынешнему мужем экс-супруги, так как тот "воспитывает его детей". "После этого мы о личном больше не разговаривали", — поведал источник.
Стоит отметить, что Андрей развелся с супругой Надеждой еще в 90-х, но он до конца своих дней переживал из-за неудач в личной жизни. С сыновьями внук генсека виделся крайне редко, так как те проживали за границей.
Стоит отметить, что племянница Андрея отметила, что не держит зла и обид на родственника. По ее словам, участившиеся смерти в знаменитом клане говорят лишь о непростой судьбе каждого из рода Брежневых.