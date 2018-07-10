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В Пакистане террорист устроил атаку
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В Пакистане в результате атаки террориста-смертника погибли пять человек 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: AFP 2018 / Arif Ali
Пять человек погибли, еще 25 пострадали в результате атаки террориста-смертника в городе Пешавар пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает газета Pakistan Today.
По данным газеты, террорист-смертник совершил атаку во время партийного собрания Национальной партии Авами. Среди погибших лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур.
Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Ни одно из действующих на территории Пакистана террористических формирований не взяло на себя ответственность за случившееся.
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