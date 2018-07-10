В Пакистане террорист устроил атаку

В Пакистане в результате атаки террориста-смертника погибли пять человек

Пять человек погибли, еще 25 пострадали в результате атаки террориста-смертника в городе Пешавар пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает газета Pakistan Today.

По данным газеты, террорист-смертник совершил атаку во время партийного собрания Национальной партии Авами. Среди погибших лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.