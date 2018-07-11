Число жертв теракта в Пакистане увеличилочь

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В результате взрыва в Пакистане погибли 12 человек 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
В результате взрыва в Пакистане погибли 12 человек, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
По данным полиции, атаку совершил террорист-смертник. Отмечается, что взрыв произошел на собрании национальной партии Авами (ANP), которая выступает против движения "Талибан".
В результате атаки погиб также один из кандидатов на всеобщих выборах, которые состоятся 25 июля. Как отмечает агентство, во время выборов 2013 года представители "Талибана" регулярно атаковали сторонников ANP.
Ранее сообщалось, что в Афганистане был ликвидирован лидер пакистанских талибов.
"Талибан" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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