Манафорта перевели в изолятор ближе к адвокатам

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт переведен из одного изолятора временного содержания в штате Вирджиния в другой, ближе к своим адвокатам, говорится в документах суда.

Уточняется, что Манафорт "переводится в центр задержания Александрии, где останется до вынесения приговора". Манафорт обвиняется в мошенничестве и нарушении закона об иностранных агентах. Он был взят под стражу до процесса в июне за попытки связаться со свидетелями по делу, что суд расценил как возможное вмешательство в ход правосудия.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины , уклонении от налогов и отмывании денег на десятки миллионов долларов. По данным следствия, эти преступления Манафорт совершил еще до того, как стал на время главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году.