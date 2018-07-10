Ещё
Манафорта перевели в изолятор ближе к адвокатам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Манафорта перевели в изолятор ближе к адвокатам 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт переведен из одного изолятора временного содержания в штате Вирджиния в другой, ближе к своим адвокатам, говорится в документах суда.
Уточняется, что Манафорт "переводится в центр задержания Александрии, где останется до вынесения приговора". Манафорт обвиняется в мошенничестве и нарушении закона об иностранных агентах. Он был взят под стражу до процесса в июне за попытки связаться со свидетелями по делу, что суд расценил как возможное вмешательство в ход правосудия.
Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу обвинения в незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, уклонении от налогов и отмывании денег на десятки миллионов долларов. По данным следствия, эти преступления Манафорт совершил еще до того, как стал на время главой предвыборного штаба Трампа в 2016 году.
Следствие против Манафорта является частью расследования о так называемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Защита Манафорта заявляет, что обвинения не имеют отношения к России, так что Мюллер превышает полномочия cвоего расследования. Суд эти аргументы отклонил.
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом51
Умер внук Леонида Брежнева8
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию930
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение