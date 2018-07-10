Операция в Таиланде завершилась спасением всех подростков

Уникальная спасательная операция в Таиланде , за которой, затаив дыхание, следил весь мир, завершилась вызволением подростков их тренера из подземного плена. Несколько омрачает ее итоги то, что в ходе операции погиб спасатель, а дети по медицинским показаниям не смогут приехать на финал чемпионата мира по футболу.

Ловушка для юных футболистов

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Вода затопила до потолка многие камеры и коридоры пещеры на пути к выходу.

В тот день они пришли в подземный лабиринт не только с целью "экстремальной" тренировки и поднятия командного духа, как они это делали не раз в прошлом. Это был день рождения одного из них, и, собираясь его отметить, мальчишки и их тренер накупили в лавке на въезде в национальный парк большое количество чипсов, конфет, пирожков и газировки. Еда делилась на всех в течение долгих дней пещерного заточения.

Поиски продолжались 10 дней, после чего дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Оказалось, что дети находятся на небольшом выступе скалы в дальней камере пещеры, в пяти километрах от входа.

Когда дети находились с тренером в пещере, водолазы, в том числе добровольцы из других стран, доставляли им еду, одеяла и другие необходимые вещи, а обратно привезли письма подростков к родителям и учителям. Один из дайверов, отставной водолаз ВМС Таиланда, приехавший на место как доброволец, захлебнулся, возвращаясь на поверхность после доставки в пещеру баллонов с кислородом.

Сложный путь спасения

Военным и волонтерам удалось организовать откачку воды из пещеры, что облегчило путь спасения — его подводная часть уменьшилась с 2 до 1,2 километра.

В то же время спасательную операцию осложнял маршрут. Спасателям и подросткам нужно было преодолеть несколько километров пути, причем на ряде отрезков нужно было буквально протискиваться между камнями и под водой. На пути у заложников стихии было несколько подъемов и спусков.

Кроме того, спасатели, штаб, да и весь мир нервничали из-за надвигающегося на северный Таиланд циклона — он мог принести сильные ливни, из-за которых уровень воды в пещере повысился бы еще сильнее.

Вывод детей из плена начался в воскресенье и закончился только во вторник. Каждого подростка сопровождали два спасателя.

Детей выводила из пещеры команда из 13 иностранных дайверов-специалистов по погружениям в пещерах и пяти наиболее опытных боевых пловцов спецназа военно-морских сил Таиланда. По маршруту спасения они через каждые 25 метров расставили запасные баллоны со сжатым воздухом для замены опустевших баллонов, из которых в ходе эвакуации дышат все дайверы и эвакуируемые дети.

На выходе из злосчастной пещеры подростков встречали родственники и машины скорой помощи. Затем вертолетами подростков доставляли в госпиталь.

Последними во вторник пещеру покинули четверо подростков и их тренер, а также четверо боевых пловцов.

Уникальный опыт

Александр Гофштейн. И все-таки операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде нельзя считать безупречно выполненной, потому что во время ее проведения погиб человек, считает заслуженный спасатель России

"Общая цель достигнута, но погиб человек. Хвалить точно не стоит, потому что, помимо человеческой жизни, потеряли очень много времени и ресурсов", — сказал Гофштейн РИА Новости.

По его словам, эта операция станет уникальным опытом и даст пищу для размышления спасательным службам во всем мире.

"Спасательная операция в пещере — это довольно редкое и экзотическое явление. Причем спасательные операции проводились в вертикальных пещерах, то есть в пропастях, откуда надо было поднимать людей на поверхность. А такая операция, которая прошла в Таиланде, в горизонтальной протяженной пещере — это уникальный опыт", — добавил Гофштейн.

Руководитель Центра стратегических исследований МЧС России , заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев считает, что опыт вызволения детей из пещеры необходимо изучить и использовать в практической деятельности.