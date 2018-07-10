Число погибших в Японии возросло до 157

Число погибших во время наводнения в Японии возросло до 157, сообщили СМИ

Число жертв наводнений и оползней на западе Японии достигло 157 человек, еще 57 человек считаются пропавшими без вести, сообщает во вторник телеканал NHK, постоянно обновляя данные по мере их поступления из разных мест зоны бедствия.

В конце прошлой недели на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди, что привело к сходу оползней и наводнениям, от которых в наибольшей степени пострадала префектура Хиросима. Там насчитывается 58 погибших, а всего о жертвах сообщалось из 12 японских префектур.

По данным пожарного управления Японии, более 10 тысяч жителей 15 префектур эвакуированы в безопасные места, однако сильная жара создает для них новые проблемы.

Как отмечает агентство Киодо, число жертв последствий дождей в Японии превысило 100 человек впервые с 1983 года. Свыше 18 тысяч домов сейчас оказались затопленными в 31 префектуре Японии. Примерно в 255 тысячах жилищ нарушено водоснабжение.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился во вторник предоставить срочную помощь пострадавшим от наводнений жителям из резервного фонда без ожидания запросов от местных властей для восстановления нормальной жизни затронутых бедствием районов. В частности, грузовики, доставляющие питьевую воду и другие необходимые товары в магазины в районе бедствия, будут рассматриваться как транспорт с грузами срочной помощи.

В среду премьер собирается посетить префектуру Окаяма , которая наряду с префектурой Хиросима в наибольшей степени была затронута бедствием.

Как сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, правительство страны намерено потратить из резервного фонда 2 миллиарда иен (около 18 миллионов долларов) на оказание помощи пострадавшим. По предварительным оценкам, ущерб сельскому хозяйству, рыболовству и лесоводству составил 7,2 миллиарда иен. Перебои возникли в работе местных автозаводов корпораций Mitsubishi, а также Toyota.