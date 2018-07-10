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Медсестра убивала пациентов из-за неприязни к скорби
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Медсестра заранее убивала пациентов из-за неприязни к скорби родственников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: кадр из фильма «Убить Билла 2»
Медсестра из японского города Йокогама заранее умерщвляла пациентов, находящихся в терминальном состоянии, чтобы они не умерли во время ее дежурства. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает The Asahi Shimbun.
Аюми Кубоки (Ayumi Kuboki) призналась, что убивала тяжелобольных пациентов, чтобы ей не пришлось объясняться перед их родственниками, если они скончаются во время ее дежурства.
31-летнюю японку подозревают в убийстве Созо Нишикава (Sozo Nishikawa) в сентябре 2016 года. Как пишет газета, женщина проникла в палату больного за сутки до своего дежурства и ввела ему инъекцию антисептика с высоким содержанием бензалкония хлорида. Спустя несколько часов мужчина скончался. Несмотря на то, что к этому моменту Кубоки уже была на рабочем месте, с родственниками пришлось объясняться сотруднице, ухаживавшей за покойным днем.
По словам полицейских, жертв может быть больше. Кроме того, не все они, как утверждает Кубоки, были в терминальном состоянии.
Женщину арестовали 7 июля, какие именно обвинения ей предъявлены, не сообщается.
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