Медсестра убивала пациентов из-за неприязни к скорби

Медсестра заранее убивала пациентов из-за неприязни к скорби родственников

Медсестра из японского города Йокогама заранее умерщвляла пациентов, находящихся в терминальном состоянии, чтобы они не умерли во время ее дежурства. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает The Asahi Shimbun.

Аюми Кубоки (Ayumi Kuboki) призналась, что убивала тяжелобольных пациентов, чтобы ей не пришлось объясняться перед их родственниками, если они скончаются во время ее дежурства.

31-летнюю японку подозревают в убийстве Созо Нишикава (Sozo Nishikawa) в сентябре 2016 года. Как пишет газета, женщина проникла в палату больного за сутки до своего дежурства и ввела ему инъекцию антисептика с высоким содержанием бензалкония хлорида. Спустя несколько часов мужчина скончался. Несмотря на то, что к этому моменту Кубоки уже была на рабочем месте, с родственниками пришлось объясняться сотруднице, ухаживавшей за покойным днем.

По словам полицейских, жертв может быть больше. Кроме того, не все они, как утверждает Кубоки, были в терминальном состоянии.

Женщину арестовали 7 июля, какие именно обвинения ей предъявлены, не сообщается.