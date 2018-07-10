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Немец устроил дебош в центре Петербурга
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Немец устроил дебош в центре Петербурга 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге задержали немца с паспортом болельщика, который попытался обмануть сотрудников музея, а затем устроил дебош. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, 63-лений гражданин Германии 9 июля попытался пройти в Исаакиевский собор по поддельному билету. Охранники задержали его и запретили ему входить.
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«Фонтанка» утверждает, что после этого болельщик «начал вести себя неадекватно»: он кричал, размахивал руками и мешал окружающим. В итоге охранникам пришлось вызвать полицейских. Они отвезли немца в отделение и объяснили ему правила посещения музеев Петербурга.
Билет в Исаакиевский собор стоит 400 рублей. Где турист получил поддельный билет, не уточняется.
«Мойка 78» отмечает, что административный протокол из-за нарушения не составляли. Болельщик заявил, что претензий к сотрудникам музея и полиции не имеет.
Ранее московский суд оштрафовал на три тысячи рублей 20-летнего английского болельщика, оставившего надпись «England» на памятнике Федору Черенкову у стадиона «Открытие Арена». Надпись отмыли, а молодой человек попросил прощения, отметив, что успел полюбить Россию.
Комментарии24
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