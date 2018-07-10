Немец устроил дебош в центре Петербурга

Санкт-Петербурге задержали немца с паспортом болельщика, который попытался обмануть сотрудников музея, а затем устроил дебош. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 63-лений гражданин Германии 9 июля попытался пройти в Исаакиевский собор по поддельному билету. Охранники задержали его и запретили ему входить.

«Фонтанка» утверждает, что после этого болельщик «начал вести себя неадекватно»: он кричал, размахивал руками и мешал окружающим. В итоге охранникам пришлось вызвать полицейских. Они отвезли немца в отделение и объяснили ему правила посещения музеев Петербурга.

Билет в Исаакиевский собор стоит 400 рублей. Где турист получил поддельный билет, не уточняется.

«Мойка 78» отмечает, что административный протокол из-за нарушения не составляли. Болельщик заявил, что претензий к сотрудникам музея и полиции не имеет.