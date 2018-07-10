Следы «Новичка» привели в третий город

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Mirror: расследование отравления «Новичком» распространилось на третий город 

Газета.Ru 1 час назад
Расследование после отравления британцев в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" распространилось и на третий британский город — Суиндон, передает Mirror.
>> Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
Британская полиция изолировала автомобиль в Суиндоне на территории, которая располагается на расстоянии около 54 км от Солсбери, где 4 марта были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сотрудники в масках заклеили автомобиль пленкой перед тем, как изолировать его.
"Мы организовали перевозку автомобиля с адреса в Суиндоне сегодня вечером в связи с текущим инцидентом в Эймсбери", — сказали в правоохранительных органах.
По словам полиции, в операции задействованы лишь те люди, у которых есть подготовка и опыт, необходимый для безопасного удаления транспортного средства. Помимо этого, в полиции заверили, что угроза для общественности остается низкой.
30 июня в соседнем городе — Эймсбери — в критическом состоянии были госпитализированы Дон Стерджесс и Чарли Роули. Cтерджесс скончалась, Роули остается в критическом состоянии.
Ранее Минобороны Великобритании обвинило Россию в гибели гражданки страны от "Новичка". В Госдуме заявили, что обвинения Лондона в адрес России о ее причастности к смерти британки от "Новичка" подрывают отношения между странами.
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