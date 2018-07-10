Подругу избитого депутата заподозрили в миллионной краже

По информации канала, накануне заявление в полицию о пропаже 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов из сейфа в номере отеля «Марриотт» написал знакомый парламентария Александр Краюшкин.

Между тем, отмечает канал, в предполагаемое время кражи камеры гостиницы зафиксировали в коридоре людей, похожих на экс-возлюбленную Жигарева Ольгу Синтереву и на молодого человека, который избил депутата два дня назад.

Кроме того, РЕН ТВ стало известно, что ограбленным номером «активно пользовался» сам Жигарев.

Об избиении депутата Госдумы Сергея Жигарева стало известно накануне. По данным СМИ, вечером 8 июля он находился вместе с Синтеревой в автомобиле «Мерседес» GLE 400, который сам ей и подарил.

Депутат якобы требовал от 24-летней экс-возлюбленной вернуть дорогие подарки, в результате чего между ними вспыхнул конфликт, во время которого к автомобилю подошел неизвестный молодой человек, вытащил депутата из авто и избил его. Жигарев получил многочисленные травмы — ушибы, ссадины, гематомы и сотрясение мозга.