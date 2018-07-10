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Жене Цапка вернули арестованные миллионы долларов
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Жене главаря Кущёвской банды вернули арестованные $5,5 млн 

News.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Октябрьский районный суд Краснодара снял арест со счета жены главаря Кущёвской банды. Таким образом у Анжелы-Марии Цапок разморожены 5,5 млн долларов.
«Мы просили рассмотреть вопрос об обращении взыскания на сумму в пределах требований всех взыскателей по исполнительным производствам. Судья отказал, но удовлетворил просьбу представителя Цапок о снятии ареста», — цитирует Lifeпредставителя родственников убитых юриста Максима Кошелева.
По его словам, у суда не было оснований принимать такое решение.
Ранее районный суд Ростова-на-Дону отказал представителям Цапок в аналогичной просьбе, поскольку женщина не смогла доказать, что вся сумма принадлежит ей. Однако этот же суд вернул ей особняк, оцениваемый более чем в 15,7 млн рублей и роскошный спорткар Porsche Panamera.
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