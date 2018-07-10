В Японии из-за жары погибли три человека за неделю

Три человека погибли, 2722 человека направлены в больницы из-за жары за неделю с 2 по 8 июля, такие данные обнародовала служба пожарной охраны Японии , на которую возложены и функции скорой помощи.

По сравнению с предыдущей неделей число госпитализированных несколько сократилось. Это может быть связано с обрушившимися на значительную часть страны ливнями.

Однако сейчас в стране вновь установилась жаркая погода, что в сочетании с высокой влажностью может привести к новому всплеску пострадавших от теплового удара.