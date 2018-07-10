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В Японии из-за жары погибли три человека за неделю
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В Японии из-за жары погибли три человека за неделю 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: © AP Photo / Shizuo Kambayashi
Три человека погибли, 2722 человека направлены в больницы из-за жары за неделю с 2 по 8 июля, такие данные обнародовала служба пожарной охраны Японии, на которую возложены и функции скорой помощи.
По сравнению с предыдущей неделей число госпитализированных несколько сократилось. Это может быть связано с обрушившимися на значительную часть страны ливнями.
Однако сейчас в стране вновь установилась жаркая погода, что в сочетании с высокой влажностью может привести к новому всплеску пострадавших от теплового удара.
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