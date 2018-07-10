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В США посетители парка чуть не упали в пруд с аллигаторами
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В США мужчина с сыном застряли на аттракционе над прудом с аллигаторами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина с ребенком застряли на зиплайне прямо над водоемом с аллигаторами в США.
В Гаторленде в США мужчина и его маленький сын застряли на зиплайне аттракциона над прудом с огромными аллигаторами. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
По словам очевидцев, в пруду были огромные аллигаторы, которые находились в 12 метрах от застрявших на аттракционе мужчины и ребенка Они сняли видео и опубликовали его в социальных сетях.
«Реально, думаете, что у вас выдался плохой день?», — написал автор видеоролика.
Отмечается, что плохой день у семьи закончился спустя 25 минут, когда сотрудники парка сняли их с аттракциона.
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