В США посетители парка чуть не упали в пруд с аллигаторами

В США мужчина с сыном застряли на аттракционе над прудом с аллигаторами

Мужчина с ребенком застряли на зиплайне прямо над водоемом с аллигаторами в США

В Гаторленде в США мужчина и его маленький сын застряли на зиплайне аттракциона над прудом с огромными аллигаторами. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

По словам очевидцев, в пруду были огромные аллигаторы, которые находились в 12 метрах от застрявших на аттракционе мужчины и ребенка Они сняли видео и опубликовали его в социальных сетях.

«Реально, думаете, что у вас выдался плохой день?», — написал автор видеоролика.

Отмечается, что плохой день у семьи закончился спустя 25 минут, когда сотрудники парка сняли их с аттракциона.