Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием

Актер Александр Иншаков опроверг сообщения о своем задержании

Продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков заявил, что полиция не задерживала его за незаконное ношение травматического оружия, а только составила протокол и изъяла на время пистолет. Он подчеркнул, что не знал о запрете на ношение оружия в Москве на время мундиаля. В городах, принимающих чемпионат мира, сейчас запрещено носить любой вид оружия, в том числе газовые баллончики и электрошокеры.

Актер и президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков опроверг информацию о своем задержании в московском Центре международной торговли . Ранее появилась информация о том, что артиста якобы задержали за незаконное ношение оружия. Речь шла о травматическом пистолете Grand Power Т-12 F. Поскольку оружие было без кобуры, сообщалось, что в отношении Иншакова был составлен административный протокол. Также сообщалось, что артиста доставили в Пресненский отдел полиции для дачи показаний.

Иншаков пояснил, что у него есть разрешение на ношение оружия, но при этом он не знал, что в России на время проведения чемпионата мира по футболу действует указ, согласно которому, ношение оружия в городах, принимающих матчи первенства, запрещено.

Актер пояснил, что оружие он носил не собой, оно находилось у него в автомобиле. По его словам, когда он приехал на машине на мероприятие, полицейские попросили его открыть бардачок и обнаружили пистолет.

«Никакого задержания не было. Был составлен протокол, оружие изъяли и вернут его мне 26 июля. Я не знал, что был указ президента о том, что нельзя носить оружие в период чемпионата мира. Разрешение на него у меня есть», — сказал Иншаков РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что никаких проблем инцидент с полицией ему не принесет. «Штраф, может, и выпишут, когда буду забирать оружие. А так я оружие сдал», — отметил артист в беседе с каналом «360».

Актеру грозит административный штраф до 1,5 тыс. рублей.

71-летний Иншаков снялся в таких фильмах, как «Асса», «Крестоносец», «Человек с бульвара Капуцинов», «Делай — раз!». Он также выступил продюсером культового сериала «Бригада» (и появился там в роли самого себя). Как правило, Иншаков является постановщиком трюков в фильмах, в которых участвует.

На время проведения чемпионата мира по футболу в России до 15 июля усилены меры безопасности. Так, в 11 городах мундиаля запрещен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также взрывчатых и ядовитых веществ. Соответствующий указ подписал российский президент в мае 2017 года.

Таким образом, любой вид оружия (холодное, огнестрельное, сигнальное, а также перцовые баллончики и электрошокеры) может быть изъят в ходе возможного обыска.

Оружие запрещается носить на улице, а также перевозить его в общественном транспорте и в личном автомобиле. Кроме того, участковые в любой момент могут сделать поквартирный обход и проверить, соблюдены ли правила по хранению оружия и патронов.

Между тем мундиаль в России уже стал известен как один из самых безопасных футбольных турниров за последнее время. Большинство иностранных делегаций очень высоко отзываются об уровне безопасности чемпионата мира как для спортсменов, так и для болельщиков.

Советник-посланник посольства Франции в России Поль-Бертран Баретс считает, что Россия «прекрасно справилась с организацией этого чемпионата».

«Мы очень много работали с российской стороной в сфере безопасности и довольны результатами. Кроме того, мы создали специальную команду, которая помогает нашим соотечественникам, путешествующим по России в рамках чемпионата, и в настоящее время у нас не зафиксировано никаких проблем, все идет как планировалось», –— сообщил Баретс журналистам в городском пресс-центре в Нижнем Новгороде.

Корреспондент канадского издания CBC Крис Браун также высоко оценил работу российских полицейских.

По его мнению, сотрудники правоохранительных органов поддерживают порядок без применения излишней силы и запугивания.

Хотя россияне, считает он, привыкли видеть большие толпы в центре Москвы во время праздников, чемпионат сделало уникальным смешение культур, шумные сборища, спонтанные вечеринки и отсутствие полицейского ограждения.

Журналист новозеландского издания Stuff Коэн Ламмерс отметил прогресс в организации по сравнению с прошлогодним Кубком конфедераций, который тоже проходил в России. По его словам, антитеррористические меры в России стали менее заметными. «Похоже, что всех суровых солдат перевели куда-то в другое место, заменив на более дружелюбных к болельщикам коллегам», — добавил журналист.