Расстрел футболиста попал на видео

Камера наблюдения засняла убийство футболиста Тазира Кариева в городе Кропоткин.

На видеозаписи, опубликованной YouTube-каналом «ЧП Краснодар », виден, судя по всему, словесный конфликт, разворачивавшийся между несколькими мужчинами, в том числе Кариевым, которого в кадре сначала не видно. Однако виден в нем убийца, который за мгновения до стрельбы прогуливался в нескольких метрах от эпицентра ссоры.

В какой-то момент убийца без видимых причин разворачивается, передергивает затвор пистолета, идет по направлению к жертве и скрывается из кадра. Затем другие участники конфликта прикрывают уши руками, должны быть, из-за звука выстрела, а в кадр буквально вваливается Кариев, к которому подходит убийца, стреляет в упор, угрожает выстрелом кому-то еще, затем подходит к недвижному футболисту, после чего уходит.

Опубликованное каналом видео заканчивается отрывком допроса мужчины, задержанного по подозрению в убийстве футболиста, в котором тот сообщает, что к спортсмену у него не было никаких претензий, однако есть к полицейским, которые сломали ему ребра.