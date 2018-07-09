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Расстрел футболиста попал на видео
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Расстрел футболиста попал на видео 

Рамблер 2 часа назад
Камера наблюдения засняла убийство футболиста Тазира Кариева в городе Кропоткин.
На видеозаписи, опубликованной YouTube-каналом «ЧП Краснодар», виден, судя по всему, словесный конфликт, разворачивавшийся между несколькими мужчинами, в том числе Кариевым, которого в кадре сначала не видно. Однако виден в нем убийца, который за мгновения до стрельбы прогуливался в нескольких метрах от эпицентра ссоры.
В какой-то момент убийца без видимых причин разворачивается, передергивает затвор пистолета, идет по направлению к жертве и скрывается из кадра. Затем другие участники конфликта прикрывают уши руками, должны быть, из-за звука выстрела, а в кадр буквально вваливается Кариев, к которому подходит убийца, стреляет в упор, угрожает выстрелом кому-то еще, затем подходит к недвижному футболисту, после чего уходит.
Опубликованное каналом видео заканчивается отрывком допроса мужчины, задержанного по подозрению в убийстве футболиста, в котором тот сообщает, что к спортсмену у него не было никаких претензий, однако есть к полицейским, которые сломали ему ребра.
Экс-игрок ингушского футбольного клуба «Ангушт» Тазир Кариев был убит 7 июля. По словам собеседника ТАСС, близкого к семье спортсмена, его убил отец молодого человека, с которым у Кариева произошел конфликт в одном из заведений города Кропоткин Краснодарского края.
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