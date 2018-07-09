Экс-пиарщица «Леруа Мерлен» попросила защиты у полиции

Бывшая пиар-директор компании «Леруа Мерлен» Галина Панина попросила защиты у полиции, сообщает Mash.

«Я прошу защиты и обеспечения безопасности», — сообщила она правоохранителям.

Также Панина попросила привлечь к ответственности людей, которые посредством СМС, сообщений в социальных сетях и формы обратной связи на ее сайте угрожают физической расправой ей и членам ее семьи.