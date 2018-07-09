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Панина попросила защиты у полиции
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Экс-пиарщица «Леруа Мерлен» попросила защиты у полиции 

Рамблер 45 минут назад
Фото: facebook.com/galina.panina.9
Бывшая пиар-директор компании «Леруа Мерлен» Галина Панина попросила защиты у полиции, сообщает Mash.
Telegram-канал опубликовал снимок заявления, которое Панина написала в межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России «Балашихинское».
«Я прошу защиты и обеспечения безопасности», — сообщила она правоохранителям.
Также Панина попросила привлечь к ответственности людей, которые посредством СМС, сообщений в социальных сетях и формы обратной связи на ее сайте угрожают физической расправой ей и членам ее семьи.
На прошлой неделе Галина Панина на своей странице в соцсети Facebook ложно обвинила фанатов сборной России, отмечавших ее выход в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года, в сожжении в Москве дочери сотрудника МЧС. Панина сопроводила «новость» хештегом «победобесие», а в постскриптуме назвала свою публикацию «вскрыванием ватки».
Комментарии14  Ещё 5 источников 
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