Бывшая пиар-директор компании «Леруа Мерлен» Галина Панина попросила защиты у полиции, сообщает Mash.
Telegram-канал опубликовал снимок заявления, которое Панина написала в межмуниципальное управление Министерства внутренних дел России «Балашихинское».
«Я прошу защиты и обеспечения безопасности», — сообщила она правоохранителям.
Также Панина попросила привлечь к ответственности людей, которые посредством СМС, сообщений в социальных сетях и формы обратной связи на ее сайте угрожают физической расправой ей и членам ее семьи.
На прошлой неделе Галина Панина на своей странице в соцсети Facebook ложно обвинила фанатов сборной России, отмечавших ее выход в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года, в сожжении в Москве дочери сотрудника МЧС. Панина сопроводила «новость» хештегом «победобесие», а в постскриптуме назвала свою публикацию «вскрыванием ватки».