Найдено тело пропавшего в горах Сочи подростка

Коростелёв в составе туристической группы проходил через лесистую местность в двух километрах от села Бабук-Аул 3 июля 2018 года. Поход в установленном порядке зарегистрирован не был. В какой-то момент подросток отбился от группы.

«Следователями установлено, что ребёнок приехал из Новосибирской области в Краснодарский край к своим родственникам», — уточнили в пресс-службе СК России по региону.

Следователи допросили всех участников похода, передают «Юга.ру». Планируется дать правовую оценку действиям всех лиц, участвовавших в организации мероприятия, установить причины и условия, повлекшие гибель Коростелёва.