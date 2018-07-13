Найдено тело пропавшего в горах Сочи подростка 

В горах Сочи завершены поиски пропавшего 13-летнего подростка Всеволода Коростелёва, сообщает телеканал «360» со ссылкой на следственное управление СК России по Краснодарскому краю. Тело мальчика было найдено в труднодоступной местности.
Коростелёв в составе туристической группы проходил через лесистую местность в двух километрах от села Бабук-Аул 3 июля 2018 года. Поход в установленном порядке зарегистрирован не был. В какой-то момент подросток отбился от группы.
«Следователями установлено, что ребёнок приехал из Новосибирской области в Краснодарский край к своим родственникам», — уточнили в пресс-службе СК России по региону.
Следователи допросили всех участников похода, передают «Юга.ру». Планируется дать правовую оценку действиям всех лиц, участвовавших в организации мероприятия, установить причины и условия, повлекшие гибель Коростелёва.
Ранее сообщалось, что в Москве открылся всероссийский ситуационный центр по поиску пропавших детей.