Знаменитая балерина трагически погибла в Петербурге

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В Петербурге насмерть сбили балерину Мариинки 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
На Невском «гонщик» насмерть сбил балерину Мариинки
В Санкт-Петербурге в ДТП погибла заслуженная балерина и старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, 18 июня на Невском проспекте 74-летнюю балерину сбила Toyota Supra, за рулем которой находился 28-летний уроженец Владивостока.
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Детали случившегося стали известны СМИ только сейчас.
В распоряжение «Фонтанки» попала запись разговора водителя с приятелем за несколько минут до столкновения. Газета отмечает, что они устраивали гонки на Невском проспекте на соседних полосах и «обговаривали условия». Один из них предложил другому «нормально дубаснуть».
Дорожные камеры показали, как балерина начинает переходить дорогу на зеленый сигнал, но, когда она доходит до разделительной полосы, загорается красный. Женщина, скорее всего, этого не заметила и пошла дальше. В этот момент ее сбила Toyota.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). «Фонтанка» отмечает, что движение по Невскому проспекту со скоростью более ста километров в час «объективно предполагает гипотетический риск наезда». Сейчас водитель Toyota находится под подпиской о невыезде.
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