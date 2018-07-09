Туристка пожаловалась на отдых в Египте и села в тюрьму

Туристка рассказала о сексуальных домогательствах в Египте и попала в тюрьму

Туристку из Ливана , рассказавшую в Facebook о сексуальных домогательствах в Египте , приговорили к восьми годам лишения свободы в субботу, 7 июля. Об этом сообщает Fox News.

Каирский суд признал ее виновной в преднамеренном распространении ложных слухов, которые могут нанести вред обществу, привести к нападкам на религию, а также в непристойном поведении на публике, рассказали источники в суде.

Сообщается, что женщина была задержана под конец своего пребывания в Египте после того, как она выложила 10-минутное видео, в котором назвала Египет «сукиным сыном» (son of a bitch country). В нем туристка также пожаловалась на сексуальное преследование, плохое обслуживание в ресторане и на кражу денег во время предыдущего пребывания в стране.

Апелляционный суд состоится 29 июля, утверждает адвокат Эмад Камал (Emad Kamal).

6 июля сообщалось, что челябинский областной суд отменил штраф в 20 тысяч рублей жительнице Магнитогорска Салиме Мухамедьяновой, осужденной за ложный донос после рассказа об изнасиловании и избиении полицейскими.