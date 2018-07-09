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Туристка пожаловалась на отдых в Египте и села в тюрьму
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Туристка рассказала о сексуальных домогательствах в Египте и попала в тюрьму 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Amr Nabil / AP
Туристку из Ливана, рассказавшую в Facebook о сексуальных домогательствах в Египте, приговорили к восьми годам лишения свободы в субботу, 7 июля. Об этом сообщает Fox News.
Каирский суд признал ее виновной в преднамеренном распространении ложных слухов, которые могут нанести вред обществу, привести к нападкам на религию, а также в непристойном поведении на публике, рассказали источники в суде.
Сообщается, что женщина была задержана под конец своего пребывания в Египте после того, как она выложила 10-минутное видео, в котором назвала Египет «сукиным сыном» (son of a bitch country). В нем туристка также пожаловалась на сексуальное преследование, плохое обслуживание в ресторане и на кражу денег во время предыдущего пребывания в стране.
Апелляционный суд состоится 29 июля, утверждает адвокат Эмад Камал (Emad Kamal).
6 июля сообщалось, что челябинский областной суд отменил штраф в 20 тысяч рублей жительнице Магнитогорска Салиме Мухамедьяновой, осужденной за ложный донос после рассказа об изнасиловании и избиении полицейскими.
Женщина обращалась в полицию и Следственный комитет, врачи зафиксировали у нее побои. Рассказ пострадавшей подтвердил полиграф. Требуя справедливого расследования дела, ее муж отрезал себе несколько пальцев на руке. Несмотря на это, дело о насилии в ОВД закрыли, а Мухамедьянову обвинили в ложном доносе (часть 2 статьи 306 УК) и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Полицейские, которых она опознала как своих насильников, до сих пор работают в правоохранительных органах.
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