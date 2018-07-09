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В США обрушился балкон с людьми
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В США 15 человек пострадали при обрушении балкона 

Газета.Ru 9 июля 2018
Фото: РИА Новости
В американском городе Хэртфорд, штат Коннектикут, 15 человек пострадали в результате обрушения балкона, сообщает ABC News.
По данным полиции, на балконе находились около 20 человек, в том числе маленькие дети. Все пострадавшие были доставлены в больницу, отмечается, что их жизни ничего не угрожает.
В настоящее время полицейские обследуют дом, чтобы определить, пригоден ли он для проживания, и устанавливают причины происшествия.
Ранее сообщалось, что в Тюмени в одном из пятиэтажных домов произошло частичное обрушение кровли и нескольких балконов из-за выполнения ремонтных работ.
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