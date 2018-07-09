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Названа причина крушения поезда в Турции
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В турецком минтрансе назвали причину железнодорожной катастрофы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / DHA
Причиной крушения поезда на северо-западе Турции стал провал грунта под железнодорожными путями из-за сильных дождей, говорится в заявлении министерства транспорта, судоходства и связи страны.
Ранее турецкие СМИ сообщили о сходе с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда в провинции Текирдаг на северо-западе Турции. Как сообщил заместитель министра здравоохранения страны Эйюп Гюмюш, жертвами железнодорожной аварии стали десять человек, 73 пострадали.
Эвакуация тяжелораненых проводится с помощью вертолетов и тракторов, так как подъезд автотранспорта к месту катастрофы затруднен из-за бездорожья. Мэрия города Чорлу, куда доставляются раненые, призвала граждан сдавать кровь для помощи пострадавшим в аварии.
"Восьмого июля в 17.00 (совпадает с мск) пассажирский поезд, состоящий из шести вагонов и перевозивший из Узункёпрю в Халкалы 362 пассажиров и шесть членов персонала, потерпел крушение в районе Чорлу, в результате которого сошли с рельсов пять вагонов. Установлено, что причиной аварии стал провал грунта под рельсами в результате сильных ливней", — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что на месте происшествия работают представители Минтранса, МВД, Минздрава Турции, спасательные работы продолжаются.
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