Пассажирский поезд сошел с рельсов в Турции

СМИ: в Турции сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда

Пять вагонов пассажирского поезда сошли в воскресенье с рельсов на северо-западе Турции , есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает телеканал NTV. Поезд следовал по маршруту Капыкуле — Стамбул , однако во время проезда в провинции Текирдаг по неустановленным причинам часть состава сошла с рельсов и перевернулась. Телеканал отмечает, что при аварии есть погибшие и пострадавшие, однако их число на данный момент не уточняется. На место происшествия прибыли бригады спасателей и кареты скорой помощи.