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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Турции
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СМИ: в Турции сошли с рельсов пять вагонов пассажирского поезда 

ТАСС 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Пять вагонов пассажирского поезда сошли в воскресенье с рельсов на северо-западе Турции, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает телеканал NTV.
Поезд следовал по маршруту Капыкуле — Стамбул, однако во время проезда в провинции Текирдаг по неустановленным причинам часть состава сошла с рельсов и перевернулась. Телеканал отмечает, что при аварии есть погибшие и пострадавшие, однако их число на данный момент не уточняется.
На место происшествия прибыли бригады спасателей и кареты скорой помощи.
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