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Смертельное наводнение в Японии
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Смертельное наводнение в Японии 

Рамблер 3 часа назад
Количество жертв наводнения, вызванного ливневыми трехдневными дождями в Японии на островах Кюсю и Сикоку, увеличилось до 76 человек.
1/10  В городе Майдзуру префектуры Киодо из-за паводка и наводнения, вызванных ливневыми дождями, 3,7 тысячи человек в 1,8 тысячи домохозяйствах оказались отрезаны от средств коммуникаций, сообщило агентство Киодо.
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2/10  К этому часу число погибших от стихийного бедствия составляет 17 человек, без вести пропавшими числятся более 50 человек. Два человека находятся в критическом состоянии.
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3/10  состоянии. Как ранее сообщило правительство Японии, сейчас 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и службы пожарной охраны участвуют в операции по спасению пострадавших.
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4/10  Премьер-министр Синдзо Абэ назвал ситуацию в пострадавших от ливней районах "крайне серьезной".
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5/10  В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги — фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.
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6/10  Судя по кадрам, снятым японскими телекомпаниями с вертолета, тяжелое положение сложилось в префектуре Окаяма, где под водой оказались жилые кварталы на значительной территории. Вода доходит до вторых этажей домов.
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Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. Точной и полной картины всего, что произошло за эти сутки, нет даже у спасателей.
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