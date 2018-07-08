Смертельное наводнение в Японии 

1/10 В городе Майдзуру префектуры Киодо из-за паводка и наводнения, вызванных ливневыми дождями, 3,7 тысячи человек в 1,8 тысячи домохозяйствах оказались отрезаны от средств коммуникаций, сообщило агентство Киодо. Reuters Фото:

2/10 К этому часу число погибших от стихийного бедствия составляет 17 человек, без вести пропавшими числятся более 50 человек. Два человека находятся в критическом состоянии. Reuters Фото:

3/10 состоянии. Как ранее сообщило правительство Японии, сейчас 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и службы пожарной охраны участвуют в операции по спасению пострадавших. Reuters Фото:

4/10 Премьер-министр Синдзо Абэ назвал ситуацию в пострадавших от ливней районах "крайне серьезной". Reuters Фото:

5/10 В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги — фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет. Reuters Фото: