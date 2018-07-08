Смертельное наводнение в Японии 

Количество жертв наводнения, вызванного ливневыми трехдневными дождями в Японии на островах Кюсю и Сикоку, увеличилось до 76 человек.
1/10 В городе Майдзуру префектуры Киодо из-за паводка и наводнения, вызванных ливневыми дождями, 3,7 тысячи человек в 1,8 тысячи домохозяйствах оказались отрезаны от средств коммуникаций, сообщило агентство Киодо.
5/10 В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги — фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.
6/10 Судя по кадрам, снятым японскими телекомпаниями с вертолета, тяжелое положение сложилось в префектуре Окаяма, где под водой оказались жилые кварталы на значительной территории. Вода доходит до вторых этажей домов.