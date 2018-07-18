Ещё
Спасенных в Таиланде детей выпишут вечером
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детей, спасенных из пещеры в Таиланде, выпишут из больницы вечером 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: ВК Пресс
Двенадцать подростков и их тренер, спасенные из затопленной пещеры на севере Таиланда и находящиеся на карантине в больнице города Чианграй, будут выписаны в среду перед началом телепередачи "Шагай вперед, Таиланд", в которой они примут участие, передает телеканал Thai PBS со ссылкой на руководство больницы.
Ранее минздрав Таиланда сообщал, что выписка подростков и их футбольного тренера планируется на четверг.
В среду утром было объявлено, что все спасенные из пещеры вместе с членами их семей, лечащими врачами и боевыми пловцами военно-морских сил Таиланда, участвовавших в операции по их спасению, примут участие в передаче правительственного "телевизионного пула", которую будут транслировать одновременно все телеканалы Таиланда.
Участники передачи расскажут о событиях 23 июня — 10 июля в пещере Тхам Луанг и ответят на вопросы таиландских и иностранных журналистов. Все вопросы представителей СМИ были сначала переданы группе психологов, которые выбрали для передачи только те из них, которые не могут оказать негативного влияния на морально-психическое состояние спасенных.
Передача начнется сразу после исполнения государственного гимна Таиланда по всем телеканалам страны в 18.00 и продлится 45 минут.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии  Ещё 345 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США220
Украина присвоила четыре санатория в Крыму94
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии422
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи75
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе148
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение