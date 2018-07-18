Спасенных в Таиланде детей выпишут вечером

Детей, спасенных из пещеры в Таиланде, выпишут из больницы вечером

Двенадцать подростков и их тренер, спасенные из затопленной пещеры на севере Таиланда и находящиеся на карантине в больнице города Чианграй , будут выписаны в среду перед началом телепередачи "Шагай вперед, Таиланд", в которой они примут участие, передает телеканал Thai PBS со ссылкой на руководство больницы.

Ранее минздрав Таиланда сообщал, что выписка подростков и их футбольного тренера планируется на четверг.

В среду утром было объявлено, что все спасенные из пещеры вместе с членами их семей, лечащими врачами и боевыми пловцами военно-морских сил Таиланда, участвовавших в операции по их спасению, примут участие в передаче правительственного "телевизионного пула", которую будут транслировать одновременно все телеканалы Таиланда.

Участники передачи расскажут о событиях 23 июня — 10 июля в пещере Тхам Луанг и ответят на вопросы таиландских и иностранных журналистов. Все вопросы представителей СМИ были сначала переданы группе психологов, которые выбрали для передачи только те из них, которые не могут оказать негативного влияния на морально-психическое состояние спасенных.

Передача начнется сразу после исполнения государственного гимна Таиланда по всем телеканалам страны в 18.00 и продлится 45 минут.