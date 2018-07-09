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Серебренникома не ограничили в сроках чтения дела
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Мосгорсуд отменил ограничение Серебренникова в сроках чтения дела 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд отменил ограничение режиссера Кирилла Серебренникова в сроках ознакомления с делом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Басманного суда Москвы об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 19 июля отменить, передать материалы дела в Басманный суд для рассмотрения в ином составе", — сказала судья.
В понедельник суд выслушал заключительное слово Серебренникова, в котором обвиняемый попросил отменить ограничение в сроках по прочтению "этого увлекательнейшего дела". "У нас нет желания затягивать, мы наоборот хотим быстрее его прочитать. Уже из прочитанного следует, что дела никакого нет, преступления нет. Если бы у вас была возможность прекратить это дело, то вы были бы нашей волшебной феей", — сказал Серебренников, что, по его мнению, цель данного дела — "уничтожить" его и близких.
Басманный суд Москвы 30 мая дал Серебренникову срок до 19 июля на чтение материалов дела. Суд принял аналогичное решение в отношении бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.
В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.
Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.
Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.
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