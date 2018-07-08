На набережной в Москве застрелили человека

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Москве

В результате стрельбы, которая произошла в Москве на Нагатинской набережной, погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, стрелявший был вооружен травматическим пистолетом. Он открыл огонь по сидевшим на набережной людям. Один из пострадавших получил ранение несовместимое с жизнью, второму оказали медицинскую помощь.

Подробности произошедшего выясняются, правоохранители разыскивают стрелявшего.

Официальных комментариев от представителей полиции пока нет.

В январе неизвестные открыли стрельбу в бизнес-центре «Святогор» в центре Москвы, тяжело ранив мужчину. На месте происшествия был обнаружен травматический пистолет, переделанный под боевой.