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Грузинский пастух убил американских туристов
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Грузинский пастух убил американских туристов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Молодой грузинский пастух убил семью американских туристов в Хадском ущелье, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Об инциденте сообщили издание «Квирис палитра» («Палитра недели») и телекомпания «Рустави-2».
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Ожидается заявление МВД Грузии на этот счет.
На месте продолжают оставаться криминалисты. Предполагаемый убийца — 19-летний грузинский пастух — установлен и задержан.
Семейная пара Смитов из США и их четырехлетний ребенок исчезли в ущелье 6 июля. Незамедлительно начались их поиски. Тела супругов уже обнаружили, теперь ищут ребенка, который, как утверждается, был убит пастухом вслед за родителями.
Мотивы пока не названы. Проводятся следственные эксперименты и иные следственные действия.
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