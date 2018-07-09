Грузинский пастух сознался в убийстве американцев

Пастух убил американцев в Грузии

Грузинский пастух убил двух американцев, сообщает Kviris Palitra.

По информации местного портала, имевшая двойное грузинско-американское гражданство чета Смитов, а также их четырехлетний сын пропали три дня назад в ущелье Хада в Душетском муниципалитете Грузии

После того как об исчезновении стало известно, местные спасатели приступили к поискам, в результате которых Райан и Лора Смиты были найдены мертвыми. Собеседник в правоохранительных органах сообщил порталу, что мужчина и женщина были убиты: первым — муж, а второй — жена, которую преступник сбросил в водопад. Между тем ребенок пока так и не был найден.

Издание отмечает, что подозреваемый в убийстве уже задержан. По данным канала «Рустави 2», им является 19-летний грузинский пастух. Мотив преступления пока неизвестен.