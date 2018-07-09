Ещё
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пастух убил американцев в Грузии 

Рамблер 2 часа назад
Грузинский пастух убил двух американцев, сообщает Kviris Palitra.
По информации местного портала, имевшая двойное грузинско-американское гражданство чета Смитов, а также их четырехлетний сын пропали три дня назад в ущелье Хада в Душетском муниципалитете Грузии.
>> В Грузии пропали американские туристы
После того как об исчезновении стало известно, местные спасатели приступили к поискам, в результате которых Райан и Лора Смиты были найдены мертвыми. Собеседник в правоохранительных органах сообщил порталу, что мужчина и женщина были убиты: первым — муж, а второй — жена, которую преступник сбросил в водопад. Между тем ребенок пока так и не был найден.
Издание отмечает, что подозреваемый в убийстве уже задержан. По данным канала «Рустави 2», им является 19-летний грузинский пастух. Мотив преступления пока неизвестен.
Чета Смитов в течение последних семи лет жила в грузинском городе Марнеули.
Комментарии234  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза96
Борис Джонсон ушел в отставку184
В России отреагировали на уход Джонсона64
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей124
ЕС дал Порошенко миллиард евро77
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:05
Смертельная драка в Москве попала на видео
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение