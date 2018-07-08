В аэропорту Екатеринбурга задержали авиадебошира

В аэропорту Екатеринбурга задержали летевшего из Москвы авиадебошира

В екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские задержали нетрезвого пассажира, который нарушал порядок на борту летевшего из Москвы самолёта. Об этом информирует ТАСС

По словам корреспондента агентства, ставшего очевидцем произошедшего, мужчина во время полёта нецензурно выражался и распивал алкогольные напитки.

Отмечается, что когда члены экипажа пытались забрать у нарушителя алкоголь, то он «устроил скандал, который чуть не перерос в драку».

Самолёт в аэропорту Екатеринбурга встречали сотрудники транспортной полиции.

В феврале URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту задержали дебошира.