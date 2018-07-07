Украинскую журналистку с ребенком обстреляли в Киеве

В Киеве на железнодорожном вокзале неизвестный выстрелил в украинскую журналистку Евгению Мотрич; в этот момент на руках женщины был ребенок.
Инцидент, о котором сообщается в субботу, произошел накануне, 6 июля.
Мужчина выстрелил из травматического пистолета в землю рядом с Мотрич; пуля срикошетила и попала журналистке в живот, передает РЕН ТВ.
Ребенок не пострадал; стрелка уже задержала полиция, передает «Пресса Украины».
Сообщается, что он якобы не собирался стрелять в журналистку, а хотел лишь похвастаться оружием перед друзьями.
Ранее было подсчитано количество нападений на журналистов и редакции на Украине.